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05.04.2018
политика  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Новости
05.04.2018 14:10 Мск (16:10 Екб)
экономика | Тюменская область
Тюменским букмекерам дадут налоговые послабления
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букмекер ставка (2010) | Фото:

Депутаты Тюменской областной думы пересмотрели налоговые ставки на игорный бизнес. Как передает корреспондент Накануне.RU, региональное правительство рекомендовало народным избранникам не увеличивать бремя на азартный бизнес, а, напротив, дать послабления.

В итоге члены комитета по бюджету, налогам и финансам областного парламента согласились со снижением ежемесячного налога на пункты приема ставок тотализаторов и букмекерских контор с 14 до 10 тыс. руб., процессинговых центров с 250 до 125 тыс. руб., а центры интерактивных ставок с 3 до 2,5 млн руб.

"Существовало две точки зрения по поводу того, как облагать сегодня данный вид деятельности. Этот вопрос был рассмотрен еще два месяца назад, и было принято решение вернуться к нему, доработать и посмотреть, насколько тяжким бременем на игровой бизнес лягут процентные ставки, которые предлагается использовать. Первые ставки были приняты гораздо выше, чем принятые пропорции, а по вторым было предложение правительства Тюменской области о снижении процентных ставок для того, чтобы дать возможность игровому бизнесу развиваться на территории региона. Прежде всего, это букмекерство - ставки на спорт", - объяснил решение депутатов спикер профильного комитета Дмитрий Горицкий.

Отметим, что всего на территории региона, по последним данным, зарегистрировано 24 пункта приема ставок и букмекерских контор, в которых трудится более 200 работников. Общий объем доходов и поступлений в областную казну от игровой деятельности в прошлом году составил 2,1 млн руб., что ниже, чем в 2016, на 19%.

Стоит также добавить, что в девяти субъектах Российской Федерации законодательно запрещен данный вид деятельности, среди них: республики Дагестан, Ингушетия, Тыва, а также Брянская, Калужская, Рязанская, Иркутская, Тамбовская области и Чукотский АО.

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05.04.2018 14:10 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
16:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.02.2018 10:59 Мск
В Тюмени могут повысить налоговые ставки для игорного бизнеса








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Тюменским букмекерам дадут налоговые послабления
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