Тюменским букмекерам дадут налоговые послабления

Депутаты Тюменской областной думы пересмотрели налоговые ставки на игорный бизнес. Как передает корреспондент Накануне.RU, региональное правительство рекомендовало народным избранникам не увеличивать бремя на азартный бизнес, а, напротив, дать послабления.

В итоге члены комитета по бюджету, налогам и финансам областного парламента согласились со снижением ежемесячного налога на пункты приема ставок тотализаторов и букмекерских контор с 14 до 10 тыс. руб., процессинговых центров с 250 до 125 тыс. руб., а центры интерактивных ставок с 3 до 2,5 млн руб.

"Существовало две точки зрения по поводу того, как облагать сегодня данный вид деятельности. Этот вопрос был рассмотрен еще два месяца назад, и было принято решение вернуться к нему, доработать и посмотреть, насколько тяжким бременем на игровой бизнес лягут процентные ставки, которые предлагается использовать. Первые ставки были приняты гораздо выше, чем принятые пропорции, а по вторым было предложение правительства Тюменской области о снижении процентных ставок для того, чтобы дать возможность игровому бизнесу развиваться на территории региона. Прежде всего, это букмекерство - ставки на спорт", - объяснил решение депутатов спикер профильного комитета Дмитрий Горицкий.

Отметим, что всего на территории региона, по последним данным, зарегистрировано 24 пункта приема ставок и букмекерских контор, в которых трудится более 200 работников. Общий объем доходов и поступлений в областную казну от игровой деятельности в прошлом году составил 2,1 млн руб., что ниже, чем в 2016, на 19%.

Стоит также добавить, что в девяти субъектах Российской Федерации законодательно запрещен данный вид деятельности, среди них: республики Дагестан, Ингушетия, Тыва, а также Брянская, Калужская, Рязанская, Иркутская, Тамбовская области и Чукотский АО.