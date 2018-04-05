В Тюменской области недосчитались 40 тысяч работников

Число застрахованных работников на территории Тюменской области уменьшилось за год с 531,5 до 491,1 тыс. человек. Как передает корреспондент Накануне.RU, такая информация была озвучена во время заседания комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента.

Статистические данные заинтересовали народных избранников. В частности депутат Иван Левченко поинтересовался, с чем связано такое падение в цифрах на 7,6%. По словам и. о. управляющего Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Снежаны Чистяковой, все дело в нюансах формирования учета.

"По нашей статистике, количество застрахованных лиц снижается к концу года. Это связано с тем, что у нас учет ведется по среднесписочному учету. У нас нет персонифицированных данных. Мы не знаем, сколько конкретно "петровых и сидоровых" трудоустроено, и кто конкретно потерял работу. Тут я не могу сказать: сколько и почему", - пояснила она и добавила, что снижение цифры может быть связано еще с тем, что компании уходят в другие регионы.

При этом стоит добавить, что количество пенсионеров, проживающих в Тюменской области, увеличилось за последний год почти на 2% и составило 393,9 тыс. человек.

Как пояснил спикер комитета Дмитрий Горицкий, к сожалению, область стареет, а пенсионный фонд является сегодня дотационным и требует постоянных субсидий из бюджета.

"Если говорить о сокращении работающего населения, то я не был бы таким жестким последователем информации, которая есть. А что касается увеличения количества пенсионеров, то здесь две тенденции: население России и нашей области становится старше, а, с другой стороны, мы прирастаем за счет миграции с северных округов. Люди заканчивают свою трудовую деятельность на Севере и переезжают в более мягкие климатические условия", - подчеркнул он.