Умер экс-глава Госкомстата, осужденный по "делу статистиков"

Скончался бывший руководитель Государственного комитета РФ по статистике (Госкомстат) Юрий Юрков, сообщается на сайте Росстата.

"Руководство Росстата с глубоким прискорбием сообщает, что 4 апреля 2018 г. скончался видный экономист - статистик Юрков Юрий Алексеевич", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что Юрков был найден мертвым в своем коттедже в Новой Москве. Как уточнил Telegram-канал Mash, причиной смерти Юрия Юркова мог стать сердечный приступ.

Юрков начал работать в Центральном статистическом управлении СССР в 1975 году, возглавлял Госкомстат с 1993 по 1998 год.

В июне 1998 года против него было возбуждено уголовное дело по фактам незаконной продажи статистических данных госучреждениям и предпринимателям. Юрков, его первый заместитель Валерий Далин и директор Главного вычислительного центра Госкомстата Борис Саакян были арестованы 8 июня 1998 года, на следующий день Юрков был отстранен от должности указом президента РФ Бориса Ельцина.

Суд установил, что Саакян создал организованную преступную группу по реализации информационных ресурсов Госкомстата. Полученные по соглашениям с ФАПСИ, Миннауки, Госкомимуществом и Минсельхозпромом средства переводились по фиктивным договорам в подставные фирмы, затем обналичивались и присваивались членами ОПГ. Кроме того, группа продавала статистическую информацию коммерческим структурам.

По данным следствия, причиненный государству материальный ущерб оценивался более чем в 7 млн рублей. 2 февраля 2004 года Мосгорсуд признал Юрия Юркова виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом") и приговорил к 4,5 года лишения свободы.