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05.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


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общество ;
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Медведев заверил членов МБВ в полной поддержке заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
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Дмитрий Медведев (2018) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок заверил их в полной поддержке заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге со стороны Правительства РФ. Во встрече также принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Медведев поблагодарил инспекционную комиссию Международного бюро выставок за внимательное отношение к российской заявке, отметив, что Правительство уделяет этому вопросу особое внимание. Он напомнил, что Россия уже не в первый раз заявляет уральскую столицу на проведение ЭКСПО.

инспекционная комиссия МБВ(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

"Досье Екатеринбурга претерпело изменения: изменились характеристики площадки, появились некоторые другие дополнительные возможности. От имени Правительства Российской Федерации хочу сказать, что все обязательства, которые возлагаются на принимающую сторону, мы не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы", – сказал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Премьер выразил надежду, что пребывание в Екатеринбурге и Москве будет полезным и интересным для членов инспекционной комиссии. Глава делегации бюро выставок, председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой, в свою очередь, поблагодарил Медведева за теплый прием. Он назвал предварительные результаты работы инспекторов "очень положительными".

Напомним, сегодня, 5 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Москве.

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05.04.2018 12:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:45 Екб


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Медведев заверил членов МБВ в полной поддержке заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
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