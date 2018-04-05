Медведев заверил членов МБВ в полной поддержке заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок заверил их в полной поддержке заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге со стороны Правительства РФ. Во встрече также принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Медведев поблагодарил инспекционную комиссию Международного бюро выставок за внимательное отношение к российской заявке, отметив, что Правительство уделяет этому вопросу особое внимание. Он напомнил, что Россия уже не в первый раз заявляет уральскую столицу на проведение ЭКСПО.

"Досье Екатеринбурга претерпело изменения: изменились характеристики площадки, появились некоторые другие дополнительные возможности. От имени Правительства Российской Федерации хочу сказать, что все обязательства, которые возлагаются на принимающую сторону, мы не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы", – сказал Дмитрий Медведев.

Премьер выразил надежду, что пребывание в Екатеринбурге и Москве будет полезным и интересным для членов инспекционной комиссии. Глава делегации бюро выставок, председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой, в свою очередь, поблагодарил Медведева за теплый прием. Он назвал предварительные результаты работы инспекторов "очень положительными".

Напомним, сегодня, 5 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Москве.