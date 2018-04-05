"Мы не можем их предать". В КГСХА прошел "Урок мужества"

В Курганской сельскохозяйственной академии прошел "Урок мужества" - его провел полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов в рамках третьей областной акции "Единый урок мужества".

Открывая встречу, Владимир Усманов отметил, что кроме германского вермахта с СССР воевали более 2 млн представителей других европейских стран.

"И об этом надо знать и помнить. Мы не можем забыть тех, кто подарил мирную жизнь нашим поколениям. Мы не можем предать тех, кто отдал свои жизни за нас. Пока будем помнить, нас не одолеет никто", - отметил Усманов.

В рамках урока Владимир Усманов рассказал молодежи о проекте "Герои Зауралья в медалях", в рамках которого районы Зауралья учреждают памятные награды имени своих земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза. Сейчас такие медали учреждены в семи районах.