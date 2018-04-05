Мэрия Кемерова опровергла сообщения о выброшенных игрушках с мемориала у "Зимней Вишни"

Появившиеся в социальных сетях фотографии с мусорными контейнеров, в которых выброшены игрушки и таблички с надписью "Кемерово, помним", были сделаны не в Кемерове, сообщает пресс-служба мэрии.

"В интернете появились снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью "Кемерово, помним", якобы расположенные в Кемерове. Эти снимки не соответствуют действительности", - говорится на сайте городской администрации.

Отмечается, что с первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ "Зимняя вишня" администрация взяла под контроль его охрану и содержание.

По данным мэрии, памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства, волонтерами и сотрудниками кемеровской епархии. Для поддержания порядка и соблюдения безопасности проводится уборка территории и увядших цветов.

Напомним, стихийный мемориал с цветами и мягкими игрушками появился у стен здания "Зимней вишни" на следующий день после пожара. Во время своего визита в Кемерово президент Владимир Путин возложил на стихийный мемориал букет роз.

Сообщалось, что жители Кемерово смогут выбрать вариант благоустройства территории после того, как ТЦ снесут.