Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан

Депутаты Госдумы в рамках "правительственного часа" обсудили информацию, ранее предоставленную главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным, о социально-экономическом положении России, развитии предпринимательской деятельности, а также познакомились с прогнозами социально-экономического развития страны на 2018-2020 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев обратил внимание на то, что депутаты разделяют мнение Счетной палаты РФ о недостатках, допущенных при подготовке и реализации федеральной государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в части развития малого и среднего предпринимательства, ответственным исполнителем по которой является Минэкономразвития.

В частности, меры государственной финансовой поддержки в виде субсидий по-прежнему применяются в отношении очень небольшого числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в отдельных регионах ежегодная господдержка в виде субсидий оказывается одним и тем же субъектам бизнеса.

Но это были, так сказать, "цветочки". Дальнейшая критика вообще ставит под вопрос целесообразность существования такого органа, как Минэкономразвития.

Максим Орешкин

Депутаты, например, обратили внимание Минэкономразвития на необходимость формирования долгосрочных приоритетов деятельности государства в области социально-экономического развития, предложив не ограничиваться мерами по сдерживанию инфляции и поддержанию курса рубля. Ведомству следует расширить свое видение ситуации до стратегических целей в области повышения темпов экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации и достижения технологического лидерства российской экономики.

Народные избранники недовольны и тем, что есть существенное отклонение фактических значений основных макроэкономических показателей, сложившихся в последние годы, от значений, приведенных в разрабатываемых Минэкономразвития прогнозах. Это, по мнению парламентариев, свидетельствует "о недостаточной степени реалистичности и надежности указанных прогнозов, а также о наличии рисков недостижения в 2018 году прогнозных значений основных макроэкономических показателей".

В итоге информация от министра Орешкина принята к сведению. Но в своем постановлении Госдума, по сути, жестко раскритиковала возглавляемое им министерство, доставшееся "в наследство" самому молодому министру правительства РФ после ареста Алексея Улюкаева.

Среди замечаний - качество подготовки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы. Например, отмечена его ориентированность больше на решение задач бюджетного процесса, чем на определение приоритетов социально-экономической политики на среднесрочный период.

"В прогнозе не ставится задача социально-экономического развития страны на среднесрочный период, а приводится лишь ограниченный набор мер по точечному снижению регуляторной нагрузки на хозяйствующих субъектов, поддержке отдельных проектов, стимулированию экспорта, - говорится в постановлении. - При этом реализация данных мер не позволит обеспечить активное восстановление экономического роста в Российской Федерации в среднесрочном периоде".

Депутаты отметили, что в условиях возросшей за последние несколько лет глобальной экономической и политической нестабильности сохраняются риски реализации консервативного варианта прогноза в среднесрочной перспективе. Однако в предоставленном министерством документе нет комплекса мероприятий, направленных на создание соответствующих финансовых резервов и минимизацию социально-экономического ущерба в случае наступления негативных событий (в том числе, с учетом внешних рисков).

В прогнозе даже не выделены отраслевые приоритеты в сфере обрабатывающей промышленности, определенной в качестве основы экономического роста в 2018-2020 годах.

Наиболее жестко в отношении Минэкономразвития на заседании выступил депутат от КПРФ Владимир Кашин, сходу заявив, что коммунисты, как и многие другие парламентарии, негативно относятся к возглавляемому Орешкиным ведомству.

"Не говоря о макроэкономических показателях, о формировании бюджета развития, и больших возможностях, которыми обладает наша страна, хочу сказать, что министр [Орешкин] не прилагает усилий, не занимается абсолютно конкретной работой, которой должен заниматься, - сказал Кашин. – Только представьте: при этом министерстве в год рекордных урожаев крестьяне потеряли на зерновом производстве 120 млрд руб.! Какое это министерство, если оно не могло экономическими методами отрегулировать систему? Почему зарубежные трейдеры увозят наше зерно, а не создана государственная компания по примеру "Рособоронэкспорта", которая могла бы защитить и ценообразование, и формировать бюджет развития, и защитить крестьянство? Представители министерства не ходят на наши заседания, в то время как все крестьяне корчатся от, по существу, диверсии, когда за последние три месяца снизили закупочные цены на молоко до недопустимой величины – до 7 руб.! Вчера председатели колхозов из Тверской области мне говорили, что уже начали резать скот, чтобы расплатиться с доярками!"

По словам Кашина, в Минэкономразвития нет ни одного заместителя министра, который бы отвечал за реальное производство.

"Надо или модернизировать это министерство, или преобразовать его в Госплан, но так бездействовать оно дальше не имеет права, даже другие министерства не могут с ними работать конструктивно", – резюмировал депутат под аплодисменты коллег.