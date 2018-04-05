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Новости
05.04.2018 13:03 Мск (15:03 Екб)
экономика | В России
Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан
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Минэкономразвития РФ (2012) | Фото: devos.ru

Депутаты Госдумы в рамках "правительственного часа" обсудили информацию, ранее предоставленную главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным, о социально-экономическом положении России, развитии предпринимательской деятельности, а также познакомились с прогнозами социально-экономического развития страны на 2018-2020 годы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев обратил внимание на то, что депутаты разделяют мнение Счетной палаты РФ о недостатках, допущенных при подготовке и реализации федеральной государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в части развития малого и среднего предпринимательства, ответственным исполнителем по которой является Минэкономразвития.

В частности, меры государственной финансовой поддержки в виде субсидий по-прежнему применяются в отношении очень небольшого числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в отдельных регионах ежегодная господдержка в виде субсидий оказывается одним и тем же субъектам бизнеса.

Но это были, так сказать, "цветочки". Дальнейшая критика вообще ставит под вопрос целесообразность существования такого органа, как Минэкономразвития.

иннопром, круглый стол "Развитие транспортно-инфраструктурных проектов России", Максим Орешкин(2017)|Фото: Накануне.RU

Максим Орешкин

Депутаты, например, обратили внимание Минэкономразвития на необходимость формирования долгосрочных приоритетов деятельности государства в области социально-экономического развития, предложив не ограничиваться мерами по сдерживанию инфляции и поддержанию курса рубля. Ведомству следует расширить свое видение ситуации до стратегических целей в области повышения темпов экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации и достижения технологического лидерства российской экономики.

Народные избранники недовольны и тем, что есть существенное отклонение фактических значений основных макроэкономических показателей, сложившихся в последние годы, от значений, приведенных в разрабатываемых Минэкономразвития прогнозах. Это, по мнению парламентариев, свидетельствует "о недостаточной степени реалистичности и надежности указанных прогнозов, а также о наличии рисков недостижения в 2018 году прогнозных значений основных макроэкономических показателей".

В итоге информация от министра Орешкина принята к сведению. Но в своем постановлении Госдума, по сути, жестко раскритиковала возглавляемое им министерство, доставшееся "в наследство" самому молодому министру правительства РФ после ареста Алексея Улюкаева.

Среди замечаний - качество подготовки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы. Например, отмечена его ориентированность больше на решение задач бюджетного процесса, чем на определение приоритетов социально-экономической политики на среднесрочный период.

"В прогнозе не ставится задача социально-экономического развития страны на среднесрочный период, а приводится лишь ограниченный набор мер по точечному снижению регуляторной нагрузки на хозяйствующих субъектов, поддержке отдельных проектов, стимулированию экспорта, - говорится в постановлении. - При этом реализация данных мер не позволит обеспечить активное восстановление экономического роста в Российской Федерации в среднесрочном периоде".

Депутаты отметили, что в условиях возросшей за последние несколько лет глобальной экономической и политической нестабильности сохраняются риски реализации консервативного варианта прогноза в среднесрочной перспективе. Однако в предоставленном министерством документе нет комплекса мероприятий, направленных на создание соответствующих финансовых резервов и минимизацию социально-экономического ущерба в случае наступления негативных событий (в том числе, с учетом внешних рисков).

В прогнозе даже не выделены отраслевые приоритеты в сфере обрабатывающей промышленности, определенной в качестве основы экономического роста в 2018-2020 годах.

Наиболее жестко в отношении Минэкономразвития на заседании выступил депутат от КПРФ Владимир Кашин, сходу заявив, что коммунисты, как и многие другие парламентарии, негативно относятся к возглавляемому Орешкиным ведомству.

"Не говоря о макроэкономических показателях, о формировании бюджета развития, и больших возможностях, которыми обладает наша страна, хочу сказать, что министр [Орешкин] не прилагает усилий, не занимается абсолютно конкретной работой, которой должен заниматься, - сказал Кашин. – Только представьте: при этом министерстве в год рекордных урожаев крестьяне потеряли на зерновом производстве 120 млрд руб.! Какое это министерство, если оно не могло экономическими методами отрегулировать систему? Почему зарубежные трейдеры увозят наше зерно, а не создана государственная компания по примеру "Рособоронэкспорта", которая могла бы защитить и ценообразование, и формировать бюджет развития, и защитить крестьянство? Представители министерства не ходят на наши заседания, в то время как все крестьяне корчатся от, по существу, диверсии, когда за последние три месяца снизили закупочные цены на молоко до недопустимой величины – до 7 руб.! Вчера председатели колхозов из Тверской области мне говорили, что уже начали резать скот, чтобы расплатиться с доярками!"

По словам Кашина, в Минэкономразвития нет ни одного заместителя министра, который бы отвечал за реальное производство.

"Надо или модернизировать это министерство, или преобразовать его в Госплан, но так бездействовать оно дальше не имеет права, даже другие министерства не могут с ними работать конструктивно", – резюмировал депутат под аплодисменты коллег.

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05.04.2018 13:03 Мск | Андрей Яловец
15:03 Екб


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Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан
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