В Подмосковье военный похитил больше 10 млн рублей на служебных командировках

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о мошенничестве с денежными средствами, предназначенными для служебных командировок.

Проверкой, проведенной 51-й военной прокуратурой гарнизона, было установлено, что офицер одной из воинских частей в течение трех лет представлял в финансовый орган заведомо подложные документы о расходах за проживание в гостиницах в период служебных командировок. Выяснилось, что таким способом он похитил свыше 10 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам трех преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.