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05.04.2018
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от издателя  |  добавить комментарий


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общество ;
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Свердловский областной суд вынес приговор сообщникам бывшего "силовика-оккультиста", который убил шесть человек
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор подельникам уральского "силовика-оккультиста" Арсена Байрамбекова, который был приговорен к 13 годам тюрьмы за убийство шести человек в Екатеринбурге.

Арам Едигарян приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию убийства по найму, Руслан Алиев - к 13 годам за участие в убийстве по найму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда,

В 2016 году уже осужденный Арсен Байрамбеков стал сотрудничать со следствием и указал на Едигаряна как на организатора убийства бизнесмена Григоряна, который был расстрелян из автомата Калашникова в 2003 году. Было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что Едигарян хотел избавиться от конкурента по предпринимательской деятельности и нанял для этого Арсена Байрамбекова, который сделал "грязное дело".

Другой участник громкого дела Руслан Алиев признан виновным в подстрекательстве и пособничестве убийству по найму.

На стадии предварительного расследования обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных. Однако присяжные признали, что подсудимые не заслуживают снисхождения.

Напомним, что Арсен Байрамбеков расправился с шестью людьми, выступив "исполнителем" заказного убийства в 2003 и 2010 годах. Двух бизнесменов он расстрелял из автомата Калашникова, а остальных убил недалеко от Ганиной ямы, следуя канонам жертвоприношения.За преступления его приговорили к 13 годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Позже Байрамбеков попытался обжаловать приговор суда и подал апелляцию, но суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Известно, что до совершения преступлений Байрамбеков в течение года служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане. Кроме того, как ранее сообщал Накануне.RU источник в правоохранительных органах, мужчина был неоязычником, а самим обращением в язычество он хотел поправить свое финансовое положение.

Другие новости по темам: суд, уголовное дело, приговор, убийство, Арсен Байрамбеков
05.04.2018 12:01 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:01 Екб


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Свердловский областной суд вынес приговор сообщникам бывшего "силовика-оккультиста", который убил шесть человек
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