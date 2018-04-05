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05.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


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05.04.2018
общество ;
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Озвучены причины смерти тысячи оленей на Ямале
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олень (2015) | Фото:

В Салехарде состоялся брифинг, посвященный смерти от голода сотен оленей в Ямальском районе. Среди причин трагедии называют плохое состояние пастбищ: животным трудно добыть себе еду, передает корреспондент Накануне.RU.
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Предварительная версия причины падежа – сезонное явление. Глава салехардской службы ветеринарии Сергей Рябов подчеркнул, что падёж не является стремительным: он начался в феврале и длится по сию пору – этот период традиционно является очень сложным для отрасли.

"Во всех стадах, где погибли олени, в 2017 г. проводилась вакцинация от сибирской язвы. Можно гарантировать, что это не заболевание, которое может нанести такой ущерб, как в 2016 г. Отрабатывалась и версия бешенства, характерного для этого сезона, но оно не может носить такого широкого распространения, и по времени такой его протяжённости не бывает. Не исключено наложение природных факторов на инфекционное заболевание, проводятся дополнительные исследования", - сказал Рябов.

северный олень(2014)|Фото: Настасья Тамендарова

Заместитель начальника отдела департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Владимир Бахарев рассказал, что руководители и специалисты администрации Ямальского района и пострадавшего от падежа предприятия "Ямальское" побывали в проблемных стойбищах, сообщает "Север-пресс". Они перевели некоторые бригады на отельные пастбища, выбрав оптимальные места.

"Завезены комбикорма, минерально-солевая подкормка, растерянности нет, всё под контролем", – подчеркнул Владимир Бахарев.

Директор Научного центра исследования Арктики Антон Синицкий добавил, что оленям сложно найти себе корм. По его мнению, предварительная геоботаническая оценка показала, что пастбища, особенно зимние, - в плохом состоянии.

"Попытки оленей добраться до поверхности земли не всегда успешны", - сказал Синицкий.

Напомним, в конце марта – начале апреля на массовый падеж оленей пожаловались сотрудники муниципального предприятия "Ямальское", которые пасут оленей в Сеяхинской тундре. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов.

Другие новости по темам: падеж оленей, Ямальский район, пастбище, Сергей Рябов, Владимир Бахарев, Антон Синицкий
05.04.2018 12:06 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
14:06 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 14:22 Мск
В Ямальском районе от голода умерла тысяча оленей








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Озвучены причины смерти тысячи оленей на Ямале
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