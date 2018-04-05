Вологодские следователи возбудили дело после падения наледи с крыши на ребенка

Следователи возбудили дело после падения наледи с крыши на ребенка в Череповецком районе Вологодской области, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Вечером 3 апреля в поселке Шулма Череповецкого района с крыши дома № 5 по улице Центральной на тротуар, где находился восьмилетний мальчик, обрушилась снежно-ледяная масса.

С травмами ребенок был доставлен в больницу. По оценкам медиков, у пострадавшего обнаружены переломы плечевой и бедренной костей, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью по части второй статьи 118 УК РФ.

Следователям предстоит установить виновного, определить экспертным путем тяжесть вреда здоровью ребенка и оценить меры, принятые ответственными лицами для предотвращения подобных происшествий.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в больнице Перми скончалась девятимесячная девочка, на которую во время прогулки упал лед.