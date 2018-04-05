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05.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Новости
05.04.2018 11:39 Мск (13:39 Екб)
экономика | В России
Эксперты МЭФ назвали источники финансирования социальной сферы
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Московский экономический форум, Драпенко, Смолин, Иванов, Музычук, Воробьев (2018) | Фото: пресс-служба МЭФ

Увеличить расходы на социальную сферу можно за счет перераспределения средств бюджета и введения прогрессивной шкалы налогообложения. Такое мнение высказали эксперты Московского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.
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Прогрессивная шкала налогообложения позволит взять деньги с тех, кто получает высокие доходы и одновременно освободит от платежей россиян, находящихся за гранью нищеты, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко. По ее словам, необходимо не только изыскивать новые источники дохода, но и более разумно распределять ресурсы.

"Счетная палата обнаружила более 1 трлн руб. нецелевых расходов, кроме того очень много неосвоенных средств в конце года остается на казначейских счетах наших министерств. Зачастую мы видим проблему не столько в отсутствии денег, сколько в неграмотном управлении", - рассказала Накануне.RU депутат.

Деньги есть, согласилась с парламентарием замдиректора института экономики РАН по научной работе Валентина Музычук, вопрос только в расстановке приоритетов.

Московский экономический форум, Драпенко, Смолин, Иванов, Музычук, Воробьев(2018)|Фото: пресс-служба МЭФ

"Если нам нужна креативная экономика и технологический прорыв, то нужно через перераспределение расходных статей бюджета увеличить расходы на образование, науку и культуру", - отметила она.

Зачастую эффективному расходованию средств препятствует закон. По словам советника губернатора Орловской области, экс-завкафедрой геметологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ им. Сеченова Павла Воробьева, медицину нужно вывести из-под действия 44-ФЗ о госзакупках.

"Закон для здравоохранения убийственный. Из-аз него мы покупаем самые плохие вещи за самые низкие цены. Здоровье человека - не нужда государства, а нужда самого человека. Поэтому медицину стоит исключить из 44-ФЗ", - рассказал он Накануне.RU.

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05.04.2018 11:39 Мск | Москва | Алёна Ласкутова
13:39 Екб


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Эксперты МЭФ назвали источники финансирования социальной сферы
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