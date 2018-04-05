Эксперты МЭФ назвали источники финансирования социальной сферы

Увеличить расходы на социальную сферу можно за счет перераспределения средств бюджета и введения прогрессивной шкалы налогообложения. Такое мнение высказали эксперты Московского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

Прогрессивная шкала налогообложения позволит взять деньги с тех, кто получает высокие доходы и одновременно освободит от платежей россиян, находящихся за гранью нищеты, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко. По ее словам, необходимо не только изыскивать новые источники дохода, но и более разумно распределять ресурсы.

"Счетная палата обнаружила более 1 трлн руб. нецелевых расходов, кроме того очень много неосвоенных средств в конце года остается на казначейских счетах наших министерств. Зачастую мы видим проблему не столько в отсутствии денег, сколько в неграмотном управлении", - рассказала Накануне.RU депутат.

Деньги есть, согласилась с парламентарием замдиректора института экономики РАН по научной работе Валентина Музычук, вопрос только в расстановке приоритетов.

"Если нам нужна креативная экономика и технологический прорыв, то нужно через перераспределение расходных статей бюджета увеличить расходы на образование, науку и культуру", - отметила она.

Зачастую эффективному расходованию средств препятствует закон. По словам советника губернатора Орловской области, экс-завкафедрой геметологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ им. Сеченова Павла Воробьева, медицину нужно вывести из-под действия 44-ФЗ о госзакупках.

"Закон для здравоохранения убийственный. Из-аз него мы покупаем самые плохие вещи за самые низкие цены. Здоровье человека - не нужда государства, а нужда самого человека. Поэтому медицину стоит исключить из 44-ФЗ", - рассказал он Накануне.RU.