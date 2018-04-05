После смены гарантирующего поставщика в Нижнем Тагиле "МРСК Урала" создала департамент "Тагилэнергосбыт"

Специалисты "Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала" ("МРСК Урала") встретились в мэрии Нижнего Тагила с директорами управляющих компаний и руководителями бюджетных организаций города, которые до последнего времени получали услугу по поставке электроэнергии от АО "Роскомунэнерго".

Энергетики провели рабочую встречу и в городской администрации под руководством заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика. На нее были приглашены представители бюджетных организаций Нижнего Тагила и Невьянска, а также руководителями управляющих компаний по вопросам перезаключения договоров электроснабжения с ОАО «МРСК Урала". Представителям данных категорий был озвучен порядок и сроки переоформления документов.

Так, представителям бюджетных организаций и управляющим компаниям необходимо в ближайшее время переоформить договоры электроснабжения и заключить их с ОАО "МРСК Урала". Оферты договоров в адрес бюджетных организаций будут направлены в срок до 12 апреля, а процесс переоформления документов с иными юридическими лицами начнется с 16 апреля.

Руководителям подразделений лишенного статуса гарантирующего поставщика АО "Роскоммунэнерго", коллектив которых переходит на работу в филиал "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", были озвучены даты и порядок перевода сотрудников на работу в вновь создаваемый в электросетевой компании департамент "Тагилэнергосбыт".

Как сообщили в пресс-службе "МРСК Урала", топ-менеджеры электросетевой компании подчеркнули, что сейчас общие усилия энергетиков должны быть направлены на то, чтобы сделать процесс обслуживания клиентов, в части реализации сбытовой функции, максимально открытым и удобным. Также необходимо не допустить дестабилизации ситуации на розничном рынке электроэнергии при оплате потребителями за потребленную электроэнергию Нижнего Тагила и Невьянска.