От "дебилов" до "самого безопасного места в мире"? Владимир Жириновский высказался о Свердловской области

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с комиссией Международного Бюро Выставок, которая проводит рейд по странам-кандидатам на ЭКСПО-2025, высказался по поводу Свердловской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Дмитрий Ионин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Во встрече приняли участие председатель Госдумы, лидеры парламентских фракций и несколько депутатов Госдумы от Свердловской области.

Жириновский заострил внимание на вопросах безопасности о заверил, что Свердловская область - самое безопасное место в мире.

"Вот будет Экспо-2020 в Дубаи. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область - самое безопасное место в мире!" - цитирует Ионин Жириновского.

Напомним, ранее лидер ЛДПР заявлял, что "от Перми до Екатеринбурга живут дебилы".