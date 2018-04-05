В Шадринске преподавателя вуза осудили за взятки

В Шадринске преподавателю вуза назначили реальный срок тюремного заключения за взятки.

Заведующий кафедрой "Экономика и управление" Шадринского филиала ФГБОУ ВПО "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" с августа 2009 года по июль 2014 года получил от студентов взятки в виде денег в общей сумме более 100 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Взятки преподаватель получал за проставление положительных оценок за зачеты и экзамены без фактического посещения занятий, экзаменов и зачетов.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.