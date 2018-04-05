Вкладчики "МММ" до последнего пытались взыскать с Мавроди более миллиарда рублей долгов

СМИ сообщили о том, что обманутые вкладчики проектов скончавшегося основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди до последнего пытались взыскать с него более миллиарда рублей долгов.

Напомним, Мавроди умер в конце марта на 63-м году жизни. Его госпитализировали с автобусной остановки в Москве, позже он скончался в больнице.

Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, многие иски в отношении основателя "МММ" были признаны безнадежными, однако потерпевшие предъявляли их вновь, что не запрещено законом.

"Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более 1 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.

В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2 тысячи 194 записи в отношении должника Мавроди. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Ранее сообщалось, что в связи со смертью Мавроди суд может прекратить исполнительные производства в отношении него и принять решение об открытии наследственного дела, чтобы установить правопреемника.

Напомним, в перестройку Сергей Мавроди создал глобальную финансовую пирамиду "МММ", а после выхода из тюрьмы несколько раз пытался ее реинкарнировать.