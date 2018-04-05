Марко Риччери: Урбанистика – одна из важных социальных проблем

Проблемы в социальной политике России и европейских стран схожи. Одна из основных – урбанистика, улучшение качества жизни в городах, считает эксперт Московского экономического форума, генеральный секретарь Европейского института политических, экономических и социальных исследований (EURISPES) Марко Риччери.

По его словам, в мире происходят процессы концентрации людей в больших городах и на окраинах. Эти две группы живут изолированно друг от друга.

"Таким образом мы создаем не новое общество, а новую периферию. Когда я разговариваю с инвесторами, которые вкладывают в развитие городов, в техническую сферу, я всегда задаю вопрос о том, какой они хотят видеть эту территорию: с единым обществом или с рядом несвязанных между собой районов", - рассказал он Накануне.RU.

Риччери отметил, что российским и европейским экспертам по социальной политике нужно искать общие решения для усовершенствования систем.

"Политическая конфронтация между странами усиливается, но на уровне общения ученых, экспертов, в социальной сфере такого не наблюдается, наоборот. И мы должны это использовать", - сказал он.