Жительница Кургана созналась в том, что хотела зарезать своего сожителя

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Утром 4 апреля в ходе распития спиртного в квартире одного из домов микрорайона Заозерный 43-летняя женщина пыталась совершить убийство своего сожителя, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Женщина нанесла потерпевшему многочисленные удары ножом в область шеи и туловища - благодаря оперативному вызову старшей дочерью подозреваемой бригады "скорой помощи", потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему сейчас оказывается квалифицированная помощь.

"В ходе допроса женщина дала признательные показания. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отметили в СК.