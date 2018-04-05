Иркутский школьник на уроке ранил ножом одноклассника

В Иркутске сотрудники полиции проводят проверку в связи с происшествием в одной из школ, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, утром в четверг, 5 апреля, в дежурную часть ОВД поступило сообщение о ножевом ранении девятиклассника. Полицейские выяснили, что сидящий на задней парте ученик играл со складным ножом во время урока и нечаянно нанес травму впереди сидящему соседу.

"Как пояснили участники этого инцидента, а также другие свидетели произошедшего каких-либо конфликтов между подростками не было. Ранее никто из них своим поведением внимание правоохранительных органов не привлекал", - сообщили в МВД.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, а также проводят профилактические и разъяснительные мероприятия с учениками, их родителями и педагогами.

В марте сообщалось, что в Челябинской области один из подростков в школе достал нож и ударил им другого. По данному факту возбуждено уголовное дело.