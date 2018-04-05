В Челябинске оцепили детский сад из-за подозрительного предмета

Возле детского сада №125 в Челябинске оцепили территорию - на месте найден бесхозный подозрительный чемодан.

Прибывшие на место ЧП саперы обследовали предмет и не нашли в нем никаких угроз - чемодан кто-то забыл или выбросил, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в ГУ МВД России по Южному Уралу.

Сейчас оцепление снято.