Захарова назвала удаленный твит британского МИД "пробиркой позора"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила удаленный твит британского МИД о российском происхождении примененного в Солсбери вещества с "пробиркой Колина Пауэлла".

"У Великобритании теперь есть своя "пробирка позора". Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы", - написала Захарова в Facebook.

К посту прикреплен снимок сообщения в твиттере МИД Великобритании, сделанный до его удаления.

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании удалило сообщение в Twitter, в котором говорилось о безусловной причастности России к созданию нервно-паралитического газа "Новичок", использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сообщение об этом британский МИД опубликовал 22 марта. В нем говорилось: "Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, дал понять, что "Новичок" — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России". Также в сообщении подчеркивалось, что лаборатория в Портон-Дауне аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщили в МИД Великобритании, в тексте удаленного сообщения была неверно передана прямая речь британского посла в России Лори Бристоу, который выступил 22 марта в Москве с брифингом, на котором озвучил британскую позицию по "делу Скрипаля".

Напомним, 3 апреля специалисты британской лаборатории сообщили, что не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.