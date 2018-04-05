Наталья Комарова обсудила с министром промышленности РФ приоритеты развития Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели рабочую встречу. Стороны обсудили проект "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты", сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Также глава региона и министр обсудили заключение меморандума между министерством промышленности и торговли РФ, правительством Югры и "Газпром нефтью" . Нефтегазовая компания станет индустриальным партнером предприятий, создающих отечественное оборудование для разработки месторождений трудноизвлекаемых запасов углеводородов на территории региона.

Отметим, что проекту по созданию отечественных технологий для разработки запасов баженовской свиты, Министерство энергетики присвоило национальный статус. В сентябре прошлого года правительство Югры и "Газпром нефть" заключили соглашение о создании в округе Технологического центра "Бажен". Именно в нем планируется сосредоточить и отработать передовые отечественные технологии, которые станут базовыми для создания экономически эффективных методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Площадкой-полигоном для испытания новых технологий и оборудования определена Пальяновская площадь Красноленинского месторождения.

Кроме того, губернатор лично пригласила руководителя и представителей министерства принять участие в предстоящем Югорском промышленном форуме, который будет посвящен обсуждению стратегических приоритетов промышленного развития автономного округа, связанных с диверсификацией региональной экономики, локализацией новых производств. Мероприятие станет крупнейшей региональной площадкой взаимодействия представителей власти и бизнеса, местом прямого диалога для определения текущей потребности сферы обрабатывающей промышленности, выработки мер сотрудничества и взаимодействия, установления новых контактов.