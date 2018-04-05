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политика  |  комментариев: 1
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от издателя  |  добавить комментарий


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Наталья Комарова обсудила с министром промышленности РФ приоритеты развития Югры
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Наталья Комарова, Денис Мантуров, рабочая встреча (2018) | Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели рабочую встречу. Стороны обсудили проект "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты", сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Также глава региона и министр обсудили заключение меморандума между министерством промышленности и торговли РФ, правительством Югры и "Газпром нефтью" . Нефтегазовая компания станет индустриальным партнером предприятий, создающих отечественное оборудование для разработки месторождений трудноизвлекаемых запасов углеводородов на территории региона.

Отметим, что проекту по созданию отечественных технологий для разработки запасов баженовской свиты, Министерство энергетики присвоило национальный статус. В сентябре прошлого года правительство Югры и "Газпром нефть" заключили соглашение о создании в округе Технологического центра "Бажен". Именно в нем планируется сосредоточить и отработать передовые отечественные технологии, которые станут базовыми для создания экономически эффективных методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Площадкой-полигоном для испытания новых технологий и оборудования определена Пальяновская площадь Красноленинского месторождения.

Наталья Комарова, Денис Мантуров, рабочая встреча(2018)|Фото: Правительство Югры

Кроме того, губернатор лично пригласила руководителя и представителей министерства принять участие в предстоящем Югорском промышленном форуме, который будет посвящен обсуждению стратегических приоритетов промышленного развития автономного округа, связанных с диверсификацией региональной экономики, локализацией новых производств. Мероприятие станет крупнейшей региональной площадкой взаимодействия представителей власти и бизнеса, местом прямого диалога для определения текущей потребности сферы обрабатывающей промышленности, выработки мер сотрудничества и взаимодействия, установления новых контактов.

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05.04.2018 11:10 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
13:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.02.2018 14:12 Мск
Фонд развития Югры подписал пакет соглашений о сотрудничестве в рамках сопровождения проекта "Бажен"








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Наталья Комарова обсудила с министром промышленности РФ приоритеты развития Югры
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