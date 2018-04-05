Ямальский бизнесмен наказан "условкой" за смерть рабочего, на которого упал груз весом в тонну

На Ямале директор компании "СеверТрансОйл" Вячеслав Гангур и машинист автокрана Хажак Умаханов наказаны за смерть рабочего, которого насмерть задавил тяжелый груз, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно приговору суда, директор получил два года условно, машинист ограничен в свободе на год и три месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия случилась в Губкинском на территории промышленной базы с 11 до 12 часов 23 апреля 2016 г. Во время разгрузки автомобиля автокраном "УРАЛ КС 55713-3К" при участии 29-летнего рабочего компании "СеверТрансОйл" одна из металлоконструкций сорвалась из полуприцепа автомобиля. Груз весом около 1 т упал на молодого человека. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.