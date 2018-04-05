Роскомнадзор одобрил еще один инструмент для фильтрации запрещенного интернет-трафика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о тестировании специального программного оборудования "CyberFilter". В тестировании приняли участие 14 операторов связи из пяти федеральных округов РФ.

"По итогам тестирования подготовлено официальное заключение, подтверждающее использование операторами связи "CyberFilter" в качестве средства ограничения доступа к информационным ресурсам в интернете, включенным в Единый реестр, распространение которых в Российской Федерации запрещено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее положительные заключения получили девять программных продуктов для фильтрации трафика ("UBIC", "EcoFilter", "СКАТ DPI", "Тиксен-Блокировка", "SkyDNS Zapret ISP", "Carbon Reductor DPI", "ZapretService", "ADM Filter" и "Барьер"). На этапе тестирования проходит еще одно программное средство.