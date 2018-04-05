В Кургане директор ООО "Агрофирма Зауралье" избежал уголовной ответственности

Зауральские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Агрофирма Зауралье" по факту невыплаты зарплаты сотруднику.

По версии следствия, в прошлом году бизнесмен при наличии у предприятия достаточного количества средств для выплаты заработной платы свыше двух месяцев в полном объеме не выплачивал работнику заработную плату, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"Общая сумма задолженности составила более 70 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования имеющаяся задолженность по заработной плане данному работку погашена в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - отметили в СК.