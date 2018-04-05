Мосбиржа выплатит штрафы за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком

ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Решение принято по результатам рассмотрения информации Генпрокуратуры, сообщил Накануне.RU официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"По результатам рассмотрения представления и информации Генпрокуратуры РФ об устранении нарушений законодательства об организованных торгах Центральным банком РФ проведена проверка исполнения Биржей законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. Отмечается, что иногда такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года.

"Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам. Кроме того, в списки инсайдеров Биржи не были включены члены ревизионной комиссии", - добавил Куренной.

Выяснилось также, что в Бирже отсутствовало должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований указанного законодательства.

По результатам проверки Московской бирже назначен штраф в размере 300 тыс. руб. за каждое нарушение.

"Также Банком России инсайдерам направлены предписания, а Бирже - письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений", - добавили в ГП.