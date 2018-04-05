В полиции опровергли сообщения о задержании 100 человек в "Москва-Сити"

Столичная полиция опровергла информацию о задержании сотрудников форекс-компании в бизнес-центре "Москва-Сити".

Ранее ряд СМИ написал, что в одном из офисов комплекса были задержаны около 100 сотрудников форекс-компании. Согласно публикациям, они работали на консалтинговую фирму "Центр современных инвестиционных технологий" (ЦСИТ). У задержанных якобы отобрали документы и запретили пользоваться мобильными устройствами.

Агентству ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что эта информация не соответствует действительности.