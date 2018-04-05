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политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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Носов поручил разработать концепцию реновации двух тагильских поселков
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Сергей Носов, глава Нижнего Тагила (2018) | Фото: Накануне.RU

В администрации Нижнего Тагила состоялось заседание градостроительного совета, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос застройки сельских населенных пунктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Так, в рамках реконструкции набережной в поселке Висимо-Уткинск планируется благоустроить пешеходно-парковую зону, на смотровой площадке установить сигнальный колокол, раньше возвещавший о начале паводка, воссоздать гидротехнические сооружения железоделательного завода, основанного в 1771 году Никитой Демидовым. Глава города Сергей Носов поддержал идею реновации сельского населенного пункта и порекомендовал доработать концепцию обновления территории совместно с работниками музея-заповедника "Горнозаводской Урал".

По мнению Носова, развитие туристического кластера "Гора Белая" послужит мощным драйвером роста для поселка Уралец. На улицах Ленина, Кирова и Трудовой в ближайшее время начнется снос старых деревянных бараков, их жителям уже предоставлено другое жилье. Освободившиеся участки отведены под малоэтажную застройку и могут использоваться в качестве мини-гостиниц для приезжающих отдохнуть на гору Белую туристов. "Строительство второй очереди горнолыжного комплекса повлечет за собой и социально-экономический подъем населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости. Муниципалитет должен позаботиться, чтобы сельские жители получили максимальные дивиденды от реализации начатого областью проекта", - отметил Носов.

Другие новости по темам: Нижний Тагил, поселки, Уралец, Висимо-Уткинск, реновация, Сергей Носов
05.04.2018 10:00 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
12:00 Екб


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Носов поручил разработать концепцию реновации двух тагильских поселков
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