Носов поручил разработать концепцию реновации двух тагильских поселков

В администрации Нижнего Тагила состоялось заседание градостроительного совета, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос застройки сельских населенных пунктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Так, в рамках реконструкции набережной в поселке Висимо-Уткинск планируется благоустроить пешеходно-парковую зону, на смотровой площадке установить сигнальный колокол, раньше возвещавший о начале паводка, воссоздать гидротехнические сооружения железоделательного завода, основанного в 1771 году Никитой Демидовым. Глава города Сергей Носов поддержал идею реновации сельского населенного пункта и порекомендовал доработать концепцию обновления территории совместно с работниками музея-заповедника "Горнозаводской Урал".

По мнению Носова, развитие туристического кластера "Гора Белая" послужит мощным драйвером роста для поселка Уралец. На улицах Ленина, Кирова и Трудовой в ближайшее время начнется снос старых деревянных бараков, их жителям уже предоставлено другое жилье. Освободившиеся участки отведены под малоэтажную застройку и могут использоваться в качестве мини-гостиниц для приезжающих отдохнуть на гору Белую туристов. "Строительство второй очереди горнолыжного комплекса повлечет за собой и социально-экономический подъем населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости. Муниципалитет должен позаботиться, чтобы сельские жители получили максимальные дивиденды от реализации начатого областью проекта", - отметил Носов.