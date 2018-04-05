Екатеринбуржец получил 10 лет колонии за крупные валютные махинации

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО "Манибург" Алексея Бужина. Он приговорен к 10 годам колонии за совершение валютных операций на сумму более трех млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного следствия было доказано, что Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставил туда документы с заведомо недостоверными сведениями. Таким образом, мужчина перечислял деньги на банковский счет компании, не зарегистрированной в РФ, на сумму 48 млн 800 тыс. долларов США, что в рублях составляет свыше полутора млрд рублей.

Таким же способом, Бужин и позже продолжал перечислять деньги за границу.

В общей сложности он перевел три млн 300 тыс. рублей.

Суд назначил Алексею Бужину наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей.