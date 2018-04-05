"Огорчение и депрессия". Евгения Чудновец написала открытое письмо Владимиру Путину

Правозащитница Евгения Чудновец, которая недавно вернулась в Екатеринбург из Таиланда, написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в "судейском произволе".

"Пишет вам Евгения Чудновец, та самая, которую посадили за репост, а потом оправдали. Иск по реабилитации не подаю уже год, хотя очень нуждаюсь в деньгах, чтобы поправить свое здоровье и здоровье своей семьи. После того, что со мной произошло, я, мой сын и мама до сих пор не можем отойти. Иск не подаю по причине того, что деньги, которые государство по итогу даст мне на реабилитацию, пойдут из карманов наших налогоплатильщиков, а попросту людей , которые в моей посадке не виноваты", - написала Чудновец в Facebook.

Она отметила, что 130 тыс. человек подписали петицию с просьбой освободить ее.

"А с них же и деньги возьмут? Ну разве это справедливо? Справедливо будет если деньги возьмут со следователей, прокуроров и судей, которые нашли в моем составе преступление, а по моему мнению вошли в преступный сговор с целью избавится от меня как от активистки, которая "везде сует свой нос". Считаю, что именно их нужно "наказать рублем", так как для них деньги - это все!", - отметила правозащитница.

Чудновец также написала, что ею было написано и передано обращение Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой наказать этих следователей, прокуроров и судей, дабы не плодить беззаконие в регионах.

"К моему удивлению, никто не был посажен из них и не был уволен. Более того эти преступники говорят о том, что они до сих пор считают меня виноватой. То есть, им никто не указ, ни главный прокурор России, ни Верховный Суд. Так же мне пришла отписка по этому обращению от курганской прокуратуры, что все следственные действия и вынесение приговора были сделано по закону", - отметила Чудновец.

Данное обращение было отправлено в администрацию президента.

"Фотография такая, чтобы графически показать, что надежда на правосудие у меня в душе умирает, а на место нее приходит огорчение и депрессия", - отметила правозащитница.