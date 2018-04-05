В Екатеринбурге вандалы осквернили мемориальную доску уральскому революционеру Вениамину Тверитину

В Екатеринбурге неизвестные вандалы осквернили мемориальную доску уральскому революционеру Вениамину Тверитину. Фотографии в редакцию Накануне.RU прислал неравнодушный очевидец.

"Вандалы осквернили мемориальную доску герою гражданской войны. Его как раз 100 лет назад белогвардейцы расстреляли", - сообщил он.

Мемориальная доска В.Д. Тверитину располагается в Октябрьском районе Екатеринбурга и является памятником архитектуры. Надпись на ней гласит: "Тверитин Вениамин Домятьевич (1898 - 1918 гг.) - видный революционер. Погиб в Екатеринбурге, выполняя задание партии в колчаковском тылу".

Большевик-подпольщик Тверитин был расстрелян белогвардейцами 30 июля 1918 года. Его именем названа одна из улиц уральской столицы.