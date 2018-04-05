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05.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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04.04.2018
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Новости
05.04.2018 10:21 Мск (12:21 Екб)
происшествия | За рубежом
Объявленный в розыск экс-глава банка "Интеркоммерц" случайно попался в Чехии
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(2004) | Фото

В Чехии задержали экс-председателя правления разорившегося банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, сообщает газета "Коммерсант".
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По информации издания, у мужчины решили проверить документы. Однако в ходе этой проверки появились подозрения, что они поддельные, так и была установлена личность Бугаевского. Генпрокуратура РФ уже начала подготовку к экстрадиции россиянина. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии.

ЦБ лишил "Интеркоммерц" лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Еще через несколько дней к списку обвинений временная администрация добавила также подозрения в хищении ценных бумаг "Интеркоммерца".

30 марта 2016 года в отношении Бугаевского СКР возбудил первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Речь шла о махинациях, совершенных 21–25 января 2016 года, то есть непосредственно перед надвигавшимся крахом кредитного учреждения. Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким "не установленным следствием лицам" фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. 7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве - за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как правопреемнике рухнувшего банка, "Интеркоммерцу" был причинен ущерб в виде этой суммы, к которой добавились почти 100 млн руб. выплаченной, но не полученной прибыли. Бугаевский уехал из России еще до того, как стал подозреваемым.

"Коммерсант" отмечает, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из "Интеркоммерца" были выведены, а в его кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму около 48,8 млрд руб. При этом сам обанкротившийся банк признан потерпевшим в рамках уголовного дела и заявил к Бугаевскому гражданский иск почти на 4 млрд руб.

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05.04.2018 10:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.11.2016 09:23 Мск
Председателя правления банка "Интеркоммерц" объявили в розыск по делу о мошенничестве








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Объявленный в розыск экс-глава банка "Интеркоммерц" случайно попался в Чехии
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