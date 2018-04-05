Депутат Госдумы обратился в прокуратуру Москвы с просьбой об отсрочке депортации на Украину ополченца Трегуба

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к прокурору Московской области Алексею Захарову с просьбой ходатайствовать об отсрочке депортации на Украину ополченца Николая Трегуба. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в фейсбуке.

Шаргунов, комментируя ситуацию, отметил, что Трегуб давно числится в базе "Миротворца", и возвращение на Украине чревато для него "пытками, длительным тюремным сроком или даже смертью".

"Пытаюсь помочь Николаю Трегубу. Его выдворяют на расправу на Украину, где уже посадили, предварительно подвергнув пыткам, на 9 лет "строгача" его брата-близнеца Андрея за поддержку "сепаров", - пишет депутат.

Шаргунов напомнил, что в 2014 уроженец Винницкой области Николай Трегуб был тяжело ранен в Донбассе. "Оправившись после ранения, уехал в Россию, которая приняла неласково. От Петропавловска-Камчатского через всю страну до Белгородской области проехал в надежде легализоваться, получить статус беженца, устроиться на работу, найти постоянное жилье. В 2016 в Белгороде ему удалось получить разрешение на работу в России, но он тут же был задержан и приговорен к контролируемому выезду ("самовыдворение")", - отметил он.

Как сообщало Накануне.RU, Реутовский городской суд приговорил Трегуба к принудительной депортации, а 3 апреля Московский областной суд подтвердил это решение.

"Порядок легализации у нас слишком забюрократизирован, законодательная база для принятия политических беженцев отсутствует… В последние годы резко возросло количество выдворений из страны. Надо срочно принимать законопроект "О предоставлении Российской Федерацией политического убежища", - делает вывод Шаргунов.

Отметим, в Москве и Петербурге пройдут акции протеста против решения Мособлсуда относительно судьбы Трегуба.