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05.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


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04.04.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
05.04.2018 10:22 Мск (12:22 Екб)
общество | В России | Украина
Депутат Госдумы обратился в прокуратуру Москвы с просьбой об отсрочке депортации на Украину ополченца Трегуба
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ополченец из Винницы Николай Трегуб (2018) | Фото: vk.com/s.v.moiseev

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к прокурору Московской области Алексею Захарову с просьбой ходатайствовать об отсрочке депортации на Украину ополченца Николая Трегуба. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в фейсбуке.

Шаргунов, комментируя ситуацию, отметил, что Трегуб давно числится в базе "Миротворца", и возвращение на Украине чревато для него "пытками, длительным тюремным сроком или даже смертью".

"Пытаюсь помочь Николаю Трегубу. Его выдворяют на расправу на Украину, где уже посадили, предварительно подвергнув пыткам, на 9 лет "строгача" его брата-близнеца Андрея за поддержку "сепаров", - пишет депутат.

Шаргунов напомнил, что в 2014 уроженец Винницкой области Николай Трегуб был тяжело ранен в Донбассе. "Оправившись после ранения, уехал в Россию, которая приняла неласково. От Петропавловска-Камчатского через всю страну до Белгородской области проехал в надежде легализоваться, получить статус беженца, устроиться на работу, найти постоянное жилье. В 2016 в Белгороде ему удалось получить разрешение на работу в России, но он тут же был задержан и приговорен к контролируемому выезду ("самовыдворение")", - отметил он.

Как сообщало Накануне.RU, Реутовский городской суд приговорил Трегуба к принудительной депортации, а 3 апреля Московский областной суд подтвердил это решение.

"Порядок легализации у нас слишком забюрократизирован, законодательная база для принятия политических беженцев отсутствует… В последние годы резко возросло количество выдворений из страны. Надо срочно принимать законопроект "О предоставлении Российской Федерацией политического убежища", - делает вывод Шаргунов.

Отметим, в Москве и Петербурге пройдут акции протеста против решения Мособлсуда относительно судьбы Трегуба.

Другие новости по темам: Сергей Шаргунов, Николай Трегуб, Украина, Донбасс
05.04.2018 10:22 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 11:44 Мск
В Москве и Петербурге будут протестовать против депортации ополченца Трегуба на Украину

Ранее 03.04.2018 16:05 Мск
Московский облсуд решил депортировать на Украину ополченца из подразделения Стрелкова

Ранее 16.01.2018 09:55 Мск
В Подмосковье задержан ополченец из подразделения Стрелкова: суд решил депортировать его из России








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Депутат Госдумы обратился в прокуратуру Москвы с просьбой об отсрочке депортации на Украину ополченца Трегуба
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