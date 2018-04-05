Лёд тронулся? СКР вместе с рабочей комиссией встретились с работниками качканарского "Металлиста"

Сотрудники СУ СК РФ по Свердловской области приняли участие в заседание рабочей комиссия в Качканаре. Обсуждали ситуацию вокруг "Металлиста". Присутствовал и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Обсуждали ситуации с невыплатой заработной платы и другие вопросы.

Ранее следственным управлением областного СКР сообщалось, что следственным отделом по городу Качканар СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого 15 ноября 2017 года в отношении директора промышленного предприятия ОАО "Металлист". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат).

Напомним, что сотрудники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто.

Рабочие "Металлиста" заявили, что планируют выйти на митинг в это воскресенье, 8 апреля. О серьезных проблемах на предприятии известно с ноября 2017 года, однако до сей поры областные власти и федерация профсоюзов не были замечены в их решении, а сейчас готовы помогать.