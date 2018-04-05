В Екатеринбурге и Челябинске перенесли концерты Эдиты Пьехи из-за госпитализации певицы

Концерты народной артистки СССР Эдиты Пьехи, которые скоро должны были состояться в Екатеринбурге и Челябинске, перенесены на более позднюю дату.

"Концерты Пьехи должны были состояться 7 апреля в Екатеринбурге, а 9 апреля в Челябинске. Концерты будут перенесены на более позднюю дату, все билеты действительны, речи об отмене не идет. В течение двух-трех часов станет понятно, когда состоятся концерты Пьехи", - сообщил ТАСС организатор данных мероприятий Леонид Барковский.

Ранее стало известно, что эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована. По словам самой артистки, с обострением бронхита ее госпитализировали в городскую многопрофильную больницу № 2 в Учебном переулке Выборгского района Петербурга три дня назад. Сейчас, по ее словам, ей делают ингаляцию, лечат, и скоро она пойдет на поправку.

Как сообщало Накануне.RU, в 2011 году Эдита Пьеха вошла в рейтинг главных женщин России.