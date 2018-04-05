Пермский бизнесмен обвиняется в растрате 3 миллионов и легализации 2 из них

Гендиректор компании "РВ-Пермь" обвиняется в растрате 3 млн руб. и легализации большей части денег, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, бизнесмен в январе 2015 – сентябре 2016 гг. растратил имущество компании на 3 млн 100 тыс. руб. В частности, директор оформлял документы на оказание транспортных услуг, а позже составлял фиктивные отчеты. После он направил деньги якобы на погашение остатков долга по договору лизинга за организацию, где единственным учредителем и директором являлся его родной брат. Так было легализовано 2 млн 200 тыс. руб.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Перми. Арестовано имущество организации, через которую выводились деньги, на сумму 4 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.