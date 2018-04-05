В администрации Перми нашли замену Торчинскому, ставшему министром культуры Прикамья

С сегодняшнего дня исполняющим обязанности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента культуры и молодежной политики назначена Елена Крысина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

До назначения она руководила отделом по культуре и дополнительному образованию в городском департаменте молодежной политики.

Кадровые перестановки в администрации Перми произошли в связи с повышением Вячеслава Торчинского. Напомним, накануне стало известно, что он переходит в краевое правительство в качестве министра культуры.

В минкульте Вячеслав Торчинский сменит Галину Кокоулину, которая вновь займет должность директора пермской филармонии.