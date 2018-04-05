В Барнауле вместе со снегом "растаял" асфальт

В Барнауле в очередной раз провалился асфальт. Как сообщает Федералпресс, асфальт "растаял" на улице 80-й Гвардейской Дивизии.

В социальных сетях очевидцы сообщают о большой яме, которая образовалась возле проезжей части неподалеку от канализационного люка. Точная причина обвала пока неизвестна, но горожане не исключают, что асфальт обвалился из-за того, что подмыло грунт. Причем по их словам это не первое подобное происшествие.

С наступлением плюсовых температур будут проведены работы по капитальному восстановлению дорожного полотна. Между тем автолюбители опасаются увеличения количества ДТП и просят друг друга быть внимательней, поскольку попав в яму, автомобилю потребуется ремонт.