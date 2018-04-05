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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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После ареста Магомедовых крупнейшие порты России "уплывут" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли в группе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
05.04.2018 09:37 Мск (11:37 Екб)
политика | За рубежом
ЕС отказался менять ядерную сделку с Ираном под давлением США
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США, Евросоюз, флаг (2012) | Фото:podrobnosti.ua

Европейский союз не намерен менять или вырабатывать дополнительное соглашение по ядерной сделке с Ираном вопреки стремлениям США, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.
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По его словам, Европа готова обсуждать такие вопросы, как программа разработки баллистических ракет и деятельность Тегерана в регионе, в отрыве от заключенной сделки.

"Это не позиция Европы", - сказал источник, отвечая на вопрос, готовы ли страны ЕС принять дополнительное соглашение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.

При этом он отметил, что соглашение, которое фиксировало бы новые положения, может быть выработано в будущем.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что у конгресса и европейских законодателей осталось 120 дней, чтобы сформулировать поправки к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), называемому на Западе ядерной сделкой. Американский лидер дал понять европейцам, что они или ужесточат условия для Тегерана, или Вашингтон выйдет из договора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Трампа попыткой сорвать соглашения по Ирану.

Другие новости по темам: евросоюз, иран, ядерная сделка, сша
05.04.2018 09:37 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:37 Екб


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ЕС отказался менять ядерную сделку с Ираном под давлением США
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