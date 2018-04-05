ЕС отказался менять ядерную сделку с Ираном под давлением США

Европейский союз не намерен менять или вырабатывать дополнительное соглашение по ядерной сделке с Ираном вопреки стремлениям США, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.

По его словам, Европа готова обсуждать такие вопросы, как программа разработки баллистических ракет и деятельность Тегерана в регионе, в отрыве от заключенной сделки.

"Это не позиция Европы", - сказал источник, отвечая на вопрос, готовы ли страны ЕС принять дополнительное соглашение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.

При этом он отметил, что соглашение, которое фиксировало бы новые положения, может быть выработано в будущем.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что у конгресса и европейских законодателей осталось 120 дней, чтобы сформулировать поправки к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), называемому на Западе ядерной сделкой. Американский лидер дал понять европейцам, что они или ужесточат условия для Тегерана, или Вашингтон выйдет из договора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Трампа попыткой сорвать соглашения по Ирану.