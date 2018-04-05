"Екатеринбургэнергосбыт" заплатит более 5 млн рублей за пожар в доме

Жители Екатеринбурга отсудили у компании "Екатеринбургэнергосбыт" более 5 млн рублей за пожар в своей квартире. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, причиной пожара стало "тепловое проявление аварийного режима работы электросчетчика на сгораемые материалы".

Поставщиком электроэнергии в этом доме является АО "Екатеринбургэнергосбыт", а линии передач обслуживает АО "ЕЭСК". Изначально загорелся электросчетчик в щитке, который установлен на опоре линии передач с отступлениями от норм. Он находился в аварийном состоянии.

Пожар произошел в октябре 2016 года в доме по адресу переулок Грузинский, 11. Жилье сильно пострадало, ущерб составил 3 млн 523 тыс. рублей. Пострадавшая от пожара семья подала иск к АО "Екатеринбургская электросетевая компания" и АО "Екатеринбургэнергосбыт". Погорельцы просили взыскать с компаний ущерб, причиненный пожаром, убытки, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд частично удовлетворил их требования. С "Екатеринбургэнергосбыт" взыскана сумма в размере 5 млн 284 тыс. 500 рублей. Также каждый член семьи получит от этой компании по 30 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, С "Екатеринбургэнергосбыт" взысканы расходы по оплате госпошлины в размере 26 тыс. 415 рублей.

Всего компания должна выплатить истцам 5 млн 370 тыс 915 рублей.

Ответчик не согласился с таким решением суда и подал апелляцию, но судебная коллегия не изменила решение суда первой инстанции.