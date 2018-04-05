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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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После ареста Магомедовых крупнейшие порты России "уплывут" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли в группе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
05.04.2018 09:42 Мск (11:42 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
В Красноярске за взятку задержан местный депутат, организовавший "Машину добрых дел"
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чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Красноярского городского совета депутатов Аркадия Волкова. Как сообщили Накануне.RU в краевом ГСУ СКР, его подозревают в получении крупной взятки.
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Как удалось выяснить следователям, народный избранник, являясь председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, ради формирования положительного образа своей кандидатуры в депутаты на выборах в Законодательное собрание Красноярского края организовал проект под названием "Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова".

"Проект предполагал оказание помощи малоимущим в решении бытовых проблем, а именно ремонт сантехнического и электротехнического оборудования внутри жилых помещений указанных граждан. Работы проводились нанятыми слесарем-сантехником, электриком, и оператором. Кроме того, в их распоряжение депутатом был предоставлен автомобиль марки ГАЗ-27527, принадлежащий ему на праве собственности. С целью оплаты труда вышеуказанных лиц в проекте "Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова" подозреваемый в феврале 2016 года попросил заместителя генерального директора ООО "КрасТЭК" трудоустроить в организацию троих сотрудников, которые фактически работали в проекте депутата. Взамен он пообещал руководителю "КрасТЭК" оказывать общее покровительство, а в случае отказа обещал создавать препятствия в деятельности предприятия, которые выражались бы в организации проверок контрольно-надзорными органами на основании депутатских запросов. Руководитель согласился и в феврале 2016 года трудоустроил двоих сотрудников - бывшую помощницу депутата и его хорошего знакомого, а в июне - еще одного мужчину", - сообщили в следствии.

Было установлено, что всего с марта 2016-го по март 2017 года этим троим было выплачено более 430 тысяч рублей из бюджета "КрасТЭК".

"В июне 2016 года на рабочем совещании Аркадий Волков, исполняя свои обязательства по общему покровительству деятельности ООО "КрасТЭК", при обсуждении вопроса "О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года" выступил инициатором защиты интересов "КрасТЭК" в части внесения изменений в указанный проект, позволяющий не исключать из схемы теплоснабжения города одну из котельных ООО, которую в соответствии с проектом планировалось закрыть", - добавили в СКР.

Сейчас парламентарий задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

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05.04.2018 09:42 Мск | Красноярск | информационная служба Накануне.RU
11:42 Екб


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В Красноярске за взятку задержан местный депутат, организовавший "Машину добрых дел"
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