В Красноярске за взятку задержан местный депутат, организовавший "Машину добрых дел"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Красноярского городского совета депутатов Аркадия Волкова. Как сообщили Накануне.RU в краевом ГСУ СКР, его подозревают в получении крупной взятки.

Как удалось выяснить следователям, народный избранник, являясь председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, ради формирования положительного образа своей кандидатуры в депутаты на выборах в Законодательное собрание Красноярского края организовал проект под названием "Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова".

"Проект предполагал оказание помощи малоимущим в решении бытовых проблем, а именно ремонт сантехнического и электротехнического оборудования внутри жилых помещений указанных граждан. Работы проводились нанятыми слесарем-сантехником, электриком, и оператором. Кроме того, в их распоряжение депутатом был предоставлен автомобиль марки ГАЗ-27527, принадлежащий ему на праве собственности. С целью оплаты труда вышеуказанных лиц в проекте "Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова" подозреваемый в феврале 2016 года попросил заместителя генерального директора ООО "КрасТЭК" трудоустроить в организацию троих сотрудников, которые фактически работали в проекте депутата. Взамен он пообещал руководителю "КрасТЭК" оказывать общее покровительство, а в случае отказа обещал создавать препятствия в деятельности предприятия, которые выражались бы в организации проверок контрольно-надзорными органами на основании депутатских запросов. Руководитель согласился и в феврале 2016 года трудоустроил двоих сотрудников - бывшую помощницу депутата и его хорошего знакомого, а в июне - еще одного мужчину", - сообщили в следствии.

Было установлено, что всего с марта 2016-го по март 2017 года этим троим было выплачено более 430 тысяч рублей из бюджета "КрасТЭК".

"В июне 2016 года на рабочем совещании Аркадий Волков, исполняя свои обязательства по общему покровительству деятельности ООО "КрасТЭК", при обсуждении вопроса "О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года" выступил инициатором защиты интересов "КрасТЭК" в части внесения изменений в указанный проект, позволяющий не исключать из схемы теплоснабжения города одну из котельных ООО, которую в соответствии с проектом планировалось закрыть", - добавили в СКР.

Сейчас парламентарий задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.