Китай может ответить на американские санкции ослаблением курса своей валюты и вытеснением доллара из расчётов в торговле

Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу рассказал, что надеется на уступки со стороны Китая в торговых спорах и, как передаёт РИА "Новости", рассчитывает прийти к соглашению с Пекином.

В то же время неофициальное издание КПК Global Times пишет, что если торговая война начнётся, то для США было бы опрометчиво думать, что это будет "небольшая драка, из которой они смогут выйти победителями" - "это будет настоящая борьба на равных". Отдельно отмечается, что ответными санкциями Китай защитит не только себя, но и другие страны, которым угрожает новая торговая политика США.

Напомним, список ответных пошлин Китая в отношении продукции из США включает 106 товаров по 14 категориям, в том числе такие важные статьи американского импорта, как соевые бобы, автомобили и химическая продукция, список был озвучен всего через 12 часов после того, как Вашингтон объявил о намерении обложить запретительными пошлинами товары из Китая. Эти меры демонстрируют решимость Пекина ответить на несправедливые экономические меры торговой войной – ущерб американской экономике от китайских санкций может составить до 50 млрд долларов. Пока не называется дата вступления этих санкций в силу, так как Пекин стремится подходить к вопросам экономического противостояния сдержанно.

В случае начала торговой войны Китай покажет, что у него не меньше, а, может, и больше запасных вариантов, чем у Америки. Например, китайские эксперты сообщают, что КНР в качестве ответной меры может ослабить стоимость своей валюты. Кроме того, Китай как крупнейшая торговая держава и покупатель углеводородов может использовать юань для вытеснения американского доллара из мировой торговли.

Как сообщало Накануне.RU, возможность отказа от доллара в торговле с Китаем уже обсуждалась на Московском экономическом форуме.