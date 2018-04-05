Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания

Минпромторг направил в правительство письмо с перечнем товаров, для которых предлагается ввести обязательную маркировку, сообщает газета "Ведомости".

В перечень помимо непродовольственных товаров (духи, шины, блузки, пальто, бытовая химия, постельное белье) попали продукты питания: детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, молочная продукция.

По сведениям издания, Федеральная налоговая служба поддержала предложенный Минпромторгом перечень. При этом окончательного решения по списку товаров, подлежащих обязательной маркировке нет, обсуждение продолжается.

Составить перечень в конце февраля поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, говорится в письме.

Сейчас в России маркируются меховые изделия. Летом начнется эксперимент по маркировке драгоценностей, с 2020 года должна стать обязательной для лекарств. С 15 января начался эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий.