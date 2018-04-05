В Зауралье уголовное дело молодого интернет-экстремиста направлено в суд

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности.

В прошлом году несовершеннолетний обвиняемый, находясь в Кургане и селе Белозерском Кетовского района, с помощью баллончика с краской написал на нескольких зданиях фразы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, межнациональной розни, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Также в соцсети "Вконтакте" он размещал высказывания экстремистского характера, а также публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности.

"В ходе предварительно следствия было установлено, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал полностью и активно способствовал раскрытию преступлений и расследованию уголовного дела. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.