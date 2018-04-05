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Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" объявил о поиске спонсоров
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хоккейный клуб Молот-Прикамье (2017) | Фото: пресс-служба ХК Молот-Прикамье

Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" в рамках подготовки к новому сезону, объявил о поиске спонсоров. При этом в самом клубе отмечают, что особого желания заключать контракты предприниматели не высказывают, передает корреспондент Накануне.RU.
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Финансовый директор клуба Светлана Перминова отметила, что "Молот-Прикамье" открыт для общения. Поиск спонсоров и партнеров ведется в ежедневном формате. В прошлом сезоне клубу удалось заручиться поддержкой нескольких компаний, возможно, сотрудничество продолжится и в этом сезоне.

"Если честно, что касается новых контактов, особой поддержки и желания со стороны предпринимателей мы не видим. Хотя рекламные возможности хоккейных клубов уникальны", - сообщила она. По словам Светланы Перминовой, клуб может предоставить рекламу на мультимедийных экранах, бортах, форме игроков. Да и сами игроки могут стать частью рекламной кампании.

Напомним, размер субсидий профессиональным спортивным клубам будет снижаться ежегодно на 5%. В этом году размер субсидии составил 362 млн руб. По мнению краевого минспорта, снижение поддержки не критично. Его цель - научить зарабатывать клубы самостоятельно. По правилам, край и частные инвесторы софинансируют работу клубов в пропорции "50 на 50", без спонсорских денег клубы не могут получить средства бюджета.

В результате, в прошлом году спортивные клубы Прикамья столкнулись с недостатком финансов. О проблемах также сообщали волейбольный клуб "Прикамье" и футбольный клуб "Амкар". Болельщики "Амкара" даже предложили ввести налоговые льготы для инвесторов футбола.

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05.04.2018 09:43 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:43 Екб


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Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" объявил о поиске спонсоров
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