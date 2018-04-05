Зауральский капитан ФСБ предотвратил теракт в Северной Осетии ценой собственной жизни

Офицер ФСБ из Курганской области год назад предотвратил теракт в Северной Осетии ценой собственной жизни.

7 апреля прошлого года капитан ФСБ России Альберт Сафиулин, уроженец Альменьевского района Курганской области, проходивший службу в Северо-Кавказском регионе, выдвинулся в Моздокский район республики на оперативное задание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"По полученной информации, во время массовых праздничных мероприятий в период православной Пасхи боевиками был запланирован теракт с участием террориста-смертника. Проявив оперативное искусство, капитан Сафиулин установил фактическое местонахождение лица, планировавшего самоподрыв. Учитывая особую опасность преступника, а также тяжесть последствий планируемого теракта, офицером было принято решение незамедлительно задержать террориста. Осознавая смертельную опасность, для минимизации последствий теракта капитан Сафиулин в самоотверженной борьбе пытался блокировать боевика в служебном автомобиле. Террорист, понимая, что его замыслы раскрыты, привел в боевое положение самодельное взрывное устройство и подорвал себя, причинив смертельные ранения офицеру", - отметили в ведомстве.

Встав на пути преступника, ценой своей жизни зауралец спас сотни мирных граждан. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России капитан Сафиулин награжден Орденом Мужества.