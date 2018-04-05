Уполномоченным по правам ребенка на Ямале стал юрист Данило Трубицын

На Ямале назначили нового детского омбудсмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

На внеочередном заседании заксобрания единогласным решением депутатов должность получил Данило Трубицын. 23 марта его кандидатуру на рассмотрение депутатов внёс губернатор Дмитрий Кобылкин. Других предложений не было. Трубицын родился 24 февраля 1980 г. в Пермской области. Окончил с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и арктического региона.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталий Орешкин досрочно ушел в отставку. Право вносить предложения имеют губернатор округа, депутаты (группы депутатов, фракции). Согласно действующему законодательству окружной парламент должен провести голосование по избранию уполномоченного не позднее чем через 30 дней со дня окончания срока представления кандидатур. Решение принимается тайным голосованием, большинством голосов от установленного числа депутатов.