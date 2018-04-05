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После проверки сведений о торговле детьми-сиротами в Екатеринбурге СКР возбудил уголовное дело
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ребенок, дети, страх, семья (2016) | Фото: sweet211.ru

Следственный комитет завершил проверку информации о возможных фактах нарушения прав детей-сирот сотрудниками органов отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге. По ее итогам возбуждено уголовное дело.
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Напомним, ранее сообщалось, что органы опеки Орджоникидзевского района уральской столицы якобы требуют деньги за усыновление детей-сирот. Проверку начали после публикации в издании The Insider заметки о вымогательствах со стороны руководства соцопеки у будущих приемных родителей. По данным издания, за одного ребенка требуют несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, рассказывалось о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих сиротам и продаже закрепленной за ними недвижимости.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"Решение о возбуждении уголовного дела принято с учетом необходимости наиболее тщательного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации СМИ, в том числе, проверки сведений о возможных фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих детям-сиротам, о продаже закрепленного за ними недвижимого имущества и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района Екатеринбурга при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью", - пояснили в следствии.

По делу уже допрашиваются - пока в качестве свидетелей - сотрудники территориального органа опеки и отделения №1 "Специализированного дома ребенка", также направлены поручения по установлению и допросу людей, которые могли пострадать от действий данных чиновников.

"Истребуется информация из компетентных органов о том, поступали ли ранее обращения граждан по подобным фактам. Истребована и изучается должностная документация о работе территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС "Специализированный дом ребенка", выполняются иные необходимые следственные действия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России", - добавили в ведомстве.

Там отметили, что всем, кому что-либо известно о подобных случаях противоправных действий должностных лиц, которые могли быть совершены в отношении несовершеннолетних, следует сообщить об этом по круглосуточной телефонной линии "Ребенок в опасности": 8 (343) 297-71-60.

Как сообщало Накануне.RU, екатеринбургские общественники, комментируя ситуацию с торговлей сиротами, заявляют, что проблема есть и за детей дают серьезные деньги.

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05.04.2018 09:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 10:36 Мск
"За детей дают серьезные деньги". Общественник из Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с торговлей сиротами

Ранее 03.04.2018 22:03 Мск
В Екатеринбурге СК проверяет информацию о торговле детьми-сиротами








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После проверки сведений о торговле детьми-сиротами в Екатеринбурге СКР возбудил уголовное дело
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