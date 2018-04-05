В Пермском крае в День Победы пройдет около 100 мероприятий

Участники Пермского краевого организационного комитета "Победа" обсудили подготовку к 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заседание комитета состоялось 4 апреля под председательством губернатора Максима Решетникова.

"В эти дни у нас пройдут и памятные церемонии, и тематические концерты, выставки, спектакли, спортивные мероприятия. В этом году у нас планируется более 90 мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных районах. Особое внимание главам муниципалитетов нужно уделить на приведение в порядок всех памятных мест. Для краевой столицы главными событиями станут Парад Победы на Октябрьской площади и традиционное прохождение Бессмертного полка", - отметил губернатор.

Координатор Всероссийского движения Бессмертный полк в Пермском крае Анна Отмахова напомнила, что в этом году полк пройдет в Перми в шестой раз.

"Хочу напомнить, что полк — это история личная и семейная, — именно это главное. Поэтому у нас запрещена символика любых партий, растяжки предприятий и организаций. В связи с этим предлагаю подписать соглашения со всеми политическими партиями, политическими силами о соблюдении Устава полка", - обратилась к собравшимся Анна Отмахова.

Председатель пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко предложила организовать встречу поколений, на которой участники боевых действий ВОВ могли бы рассказать свои истории студентам, ребятам из стройотрядов. Эту идею поддержал губернатор.

"Систему поддержки ветеранов на уровне края мы стараемся постоянно совершенствовать. Основной наш принцип в этом – адресность. Особое внимание уделяется здоровью ветеранов. Надо сказать, что остаются определенные "больные" темы, которые мы должны держать на особом контроле. В первую очередь, это решение жилищных вопросов ветеранов", - заявил Максим Решетников.

Глава Прикамья также отметил, что всего на территории региона проживает более 41 тыс. ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла. Ежегодно на дополнительную их поддержку из федерального и краевого бюджетов направляется более 300 млн руб.