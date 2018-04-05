Среднеуральская птицефабрика заплатит полмиллиона за сброс отходов

Среднеуральскую птицефабрику наказали за сброс сточных вод в болото Молебское. Теперь предприятие обязано внести плату в областной бюджет за негативное воздействие на окружающую среду в размере 552 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Зимой прошлого года прокурорская проверка выявила неразрешенный сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в болото Молебское, произведенный ООО "Птицефабрика Среднеуральская".

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Верхнепышминский городской суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц, в интересах Российской Федерации, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу к ООО "Птицефабрика Среднеуральская".

Верхнепышминский городской суд запретил предприятию осуществлять сброс сточных, в том числе дренажных вод в водный объект – болото Молебское до обеспечения нормативной степени очистки.

Позже птицефабрика обжаловала решение суда, но Свердловский областной суд оставил всё в силе.

Напомним, прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о том, что на Среднеуральской птицефабрике якобы сливают неизвестные отходы в водоем.